В Испании решили легализовать зоофилию

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Конгресс депутатов Испании одобрил новый закон о защите животных, согласно которому секс с животными больше не считается уголовным преступлением, сообщает RT.

Закон, предложенный министром по социальным вопросам Испании Ионе Беларром, приняли 9 февраля. В документе говорится, что зоофилия возможна и не предусматривает уголовной ответственности, если животному не наносится никакого вреда.

В 2015 году конгресс одобрил реформу Уголовного кодекса, направленную на усиление наказания за жестокое обращение с животными и, впервые в истории Испании, за сексуальную эксплуатацию животных.

Тогда законодатели отмечали, что животные, как и дети, не обладают способностью давать согласие, поэтому зоофилия была классифицирована как новое преступление, включающее сексуальную эксплуатацию животных, независимо от тяжести причиненного вреда. Теперь же секс с животным будет наказываться только в случае, когда питомцу будут нанесены травмы.

Отмечается, что законодательная инициатива принадлежит партии United We Can, которая ранее предложила установить, что собаки, кошки и другие животные должны считаться разумными существами или живыми существами, наделенными чувствительностью.

В целом же ужесточат наказание за жесткое обращении и убийство животных. К примеру, человеку убившему крысу, пробравшуюся в его дом, в Испании грозит от 12 до 24 месяцев заключения. Если собака забеременеет, а ее хозяин не зарегистрирован в качестве заводчика, грозит штраф в 200 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что два подростка из Волгоградской области сняли на видео убийство собаки, после чего опубликовали ролик в Сети. Во время допроса молодые люди заявили, что хотели привлечь внимание пользователей в интернете.

Было установлено, что подростки выкрали собаку с частной территории у знакомой женщины. В отношении живодеров может быть возбуждено уголовное дело.

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