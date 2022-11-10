Фото: телеграм-канал Baza

На саратовского полицейского завели дело из-за убийства собак. Об этом сообщает издание "Подъем".

Заместитель начальника отдела ГИБДД "Балаковское" Иван Пивоваров решил отомстить своей девушке Кристине Хрусловой за расставание убийством ее йоркширских терьеров.

"Он залетел в комнату, с кровати столкнул одну собаку, а вторую швырнул об стену так, что она в нее влетела и отрикошетила к двери на несколько метров. И она сразу захрипела – то есть, у нее мгновенна смерть", – поделилась девушка.

Она уточнила, что Пивоваров забрал у нее телефон, ударил по голове и некоторое время удерживал в квартире. Позже девушке удалось сбежать.

"Когда я вернулась домой утром, он находился в квартире. Я спросила, где вторая собака, он ответил, что убежала. Я пошла искать по пожарной лестнице и на седьмом этаже увидела ее срезанные волосы. Он постриг ее всю, но, думаю, не ножницами, а ножами, потому что на ножах были остатки волос", – отметила пострадавшая.

По ее словам, изначально данным делом сотрудники МВД заниматься не хотели, и девушке пришлось обращаться в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ. После этого, указала Хруслова, дело все-таки возбудили.

Ранее правоохранительные органы начали проверку после избиения мужчиной собаки в Мытищах. ЧП случилось у одного из домов на улице Разведчика Абеля. Видео инцидента попало в Сеть.

Уточнялось, что выяснением всех деталей случившегося занялся первый заместитель главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.



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