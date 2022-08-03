Хозяйка избитой в Калуге чихуахуа рассказала о состоянии собаки

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Состояние чихуахуа, по голове которой в магазине в Калуге ударили бутылкой, улучшается, сообщила хозяйка пострадавшего животного София Гузова.

По ее словам, пока собака остается в стационаре ветеринарной клиники. У пса гематома головного мозга и трещины черепа.

"Сказали, нужно оставить в стационаре наблюдать, чтобы гематома не начала расти, потому что, если она увеличится, есть риск ухудшения состояния", – сообщила Гузова в видео, опубликованном в ее Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ).

Инцидент произошел накануне в одном из сетевых магазинов Калуги. В Сети появилось видео с камер наблюдения, на котором видно, что женщина с собакой породы чихуахуа стоит у кассы. Животное она держит на руках. В один момент неизвестная пенсионерка ударяет пса бутылкой по голове.

Ветеринар зафиксировал у собаки черепно-мозговую травму. По факту случившегося проверки начали прокуратура и полиция. Правоохранители выяснят обстоятельства инцидента и установят личность напавшей женщины.