Девять пуль в теле: как спасли расстрелянного живодерами котенка

В Пермском крае живодеры расстреляли из пневматического оружия пятимесячного котенка. "Наигравшись" с беззащитным животным, его бросили обездвиженным на улице. Рассказываем, каким образом котенку удалось больше недели прожить с девятью пулями в теле и как он борется за выздоровление сейчас.

На волосок от смерти

Момент обнаружения котенка. Фото: соцсети

О раненом и обездвиженном котенке стало известно благодаря посту старшеклассницы из города Березники Пермского края. Алина призывала друзей и знакомых оказать помощь животному. Ее мама шла через частный сектор и заметила лежащий на досках пушистый комочек. Верхняя половина туловища у котенка была активна, а задние лапы полностью отказали. Женщина видела, как он мучается, и понимала: нужно либо попытаться как-то лечить, либо усыплять. Тогда дочь забила тревогу в соцсетях:





Алина Когда я приехала и увидела кота, поняла, что его лапы не передавлены. Поэтому я изначально была против усыпления. Мама настаивала на том, чтобы его усыпить только потому, что пожалела его. Она вообще не верила в его выздоровление. Но в итоге благодаря моей маме этот кот сейчас жив.

Призыв о помощи животному увидела в соцсетях одна из волонтеров города и сразу же переслала его в чат зоозащитников, который курирует пермский активист Сергей Шахторин. Мужчина отреагировал мгновенно и пообещал помочь котенку, если того к нему доставят. Расстояние между Березниками и Пермью составляет более ста километров, но в желании спасти жизнь животному сформировалась целая цепочка из добрых людей. Одни временно передержали котенка у себя, другие привезли его на машине и передали прямо в руки Сергею.

Рентген-снимок котенка, сделанный в ветклинике. Фото: соцсети

Мужчина сразу отнес котенка в клинику. Осмотр показал наличие девяти пневматических металлических пуль в его теле, две из которых попали прямо в позвоночник. Они уже буквально вросли в ткани животного. Из-за этого ветеринары пришли к выводу, что в него стреляли не на днях, а неделю или две назад.





Сергей Шахторин активист пермской инициативной группы "Зоозащита" Не исключаю, что котенок просто подошел к малолеткам, которые его расстреляли пистолетом в упор в позвоночник. Остальные пули стали результатом того, что котенок пытался убежать от них.

Пули были "разбросаны" по телу: в задней левой лапе, в грудной клетке под кожей, благо не пробили ребра. Несмотря на то, что был поздний вечер пятницы, ветеринары остались после смены и оперировали в ночь. Сергей тоже присутствовал на операции, в клинике его давно уже знают и помогают.

Одна из пуль, обнаруженных в теле котенка. Фото: соцсети

Все прошло успешно, и уже через пару дней котенок стал предпринимать попытки подняться, опираясь на одну лапу. Рыженького решили назвать Патрон из-за того, что в него стреляли. Теперь его ласково кличут Патроша.

Сейчас котенок проходит период реабилитации и временно живет у Сергея. Мужчина активно с ним занимается, проводит физиотерапию: делает массаж лап и заставляет двигаться. Для скорейшей поправки нужно, чтобы Патрон пытался вставать и ходить. Несмотря ни на что, своей игривостью он ничем не отличается от здоровых котят и также пытается ловить фантик на веревочке.

Из желающих забрать Патрона домой уже выстроилась очередь. При этом Сергей планирует очень тщательно подойти к выбору семьи для него. "При выборе хозяина будет жесткий кастинг. Парень настрадался, поэтому будем внимательно смотреть, что за семья, какие условия, есть ли домашние животные. Все эти факторы некоторые могут отнести к понятию "зоошизы", но в данном случае котенок заслуживает лучшего для него отношения", – говорит Сергей.

Котенок Патрон пробует делать первые шаги после операции. Видео: соцсети

Как наказывают живодеров

К Сергею Шахторину искалеченные животные попадают как минимум раз в две недели. Раз в три недели – особо тяжелые случаи: ДТП, столкновение с поездом, расстрелянные. Зоозащитник лечит их на свои деньги, а потом компенсирует затраты за счет добровольных сборов. По мнению Сергея, на сегодняшний день живодеров не всегда вычисляют, а текущего срока наказания недостаточно.





Сергей Шахторин активист пермской инициативной группы "Зоозащита" Надо правильно их вычислять и отдавать под суд, в этом вся проблема. У нас, как часто бывает, история ничем не заканчивается.

Согласно действующему закону, уголовная ответственность за жестокое обращение с животным наступает, если доказано, что подозреваемый намеренно причинял боль и страдания из хулиганских или корыстных побуждений. И это повлекло гибель или увечье зверя. За живодерство грозит до трех лет лишения свободы, но предусмотрены и менее суровые меры (например, штраф или исправительные работы).

Котенок Патрон в ветклинике. Фото: соцсети

Сегодня за живодерство в России могут судить только тех, кому исполнилось 16 лет. Но в середине сентября 2019 года Госдума начала сбор отзывов на законопроект о снижении возраста уголовной ответственности за жестокое обращение с животными до 14 лет. Авторы законопроекта подчеркивают, что у них нет задачи отправить подростка в тюрьму. Основная цель – преподать ребенку правовой урок, чтобы он понимал, что мучить живые существа неприемлемо.

Однако в правительстве к инициативе отнеслись отрицательно. Там указали, что такой подход не согласуется с государственной политикой страны, направленной на создание эффективных механизмов, препятствующих подростковой преступности. В крайнем случае подростка, совершившего преступления, уже с 11 лет можно поместить в специальное учебно-воспитательное учреждение.

Если вы стали свидетелем живодерства, смело подавайте заявление в полицию. Параллельно с этим напишите обращение в комитет Государственной думы по экологии и охране окружающей среды. Там должны проследить за проведением расследования. Если полиция не проводит необходимых процедур (опрос свидетелей, изъятие записей камер видеонаблюдения и так далее) или вообще не принимает заявление, подавайте его в Генпрокуратуру РФ. Подробное описание необходимых шагов можно найти на сайте Госдумы.