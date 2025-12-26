Форма поиска по сайту

26 декабря, 16:59

Транспорт

ГАИ проведет усиленный рейд в регионах России в выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Госавтоинспекция проведет проверки на дорогах с 26 по 28 декабря. Особое внимание сотрудники региональных управлений ведомств уделят поиску нетрезвых водителей, сообщает "Газета.ру".

Рейды пройдут в Воронежской, Смоленской, Самарской, Тамбовской областях, Башкирии и других регионах России.

ГАИ порекомендовала гражданам обращаться в полицию при обнаружении водителей, которые неадекватно ведут себя на дороге. Ведомство объяснило, что в нетрезвом состоянии замедляется реакция и снижается внимательность, из-за чего может произойти авария.

Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения предполагает наказание в виде лишения водительских прав сроком от 1,5 до 2 лет и штрафа в 45 тысяч рублей. При повторном управлении в нетрезвом виде может наступить уголовная ответственность.

Ранее камеры Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Москве начали фиксировать нарушения при остановке машин, которые создают помеху для движения. Это касается авто, которые остановились на полосе и заблокировали проезд или выезд с парковки.

Камеры делают снимки с интервалом в минуту, благодаря чему остановка меньше этого времени не считается нарушением. Также нарушение не фиксируется при заторе на дороге.

"Московский патруль": Госавтоинспекция пресекла более 100 тыс нарушений ПДД пешеходами

