Антикоррупционные органы разоблачили преступную группу депутатов Рады

Фото: ТАСС/AP/Vadym Sarakhan

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили организованную преступную группу (ОПГ), в которой состояли депутаты Верховной рады. Об этом сообщается в телеграм-канале бюро.

По данным следователей, участники группы получали неправомерную выгоду за голосование в парламенте.

В своем телеграм-канале депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил о проводимых обысках в помещении комитета Рады по вопросам транспорта. Он уточнил, что НАБУ заинтересовал председатель комитета Юрий Кисель.

Ранее НАБУ провело обыски в компании "Энергоатом", у экс-министра юстиции Украины Германа Галущенко и у бизнесмена Тимура Миндича. Оказалось, что члены организации выстроили коррупционную схему для предприятия Украины. Ущерб составил около 100 миллионов долларов.

Позже НАБУ предъявило обвинение 7 участникам преступной схемы, фигурантом также стал бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Позднее Верховная рада уволила Галущенко и министра энергетики Светлану Гринчук.

