В "Турпомощи" оценили идею сбора средств с выезжающих за границу

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) предложили ввести сбор с граждан, выезжающих за границу, и на эти деньги создать единый фонд для эвакуации путешественников в экстренных ситуациях. В плюсах и минусах инициативы разбиралась Москва 24.

Помощь рядом?

В России может появиться единый фонд для защиты туристов, который будет пополняться за счет взносов путешественников, выезжающих за рубеж. Такую идею во время проведения Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT озвучил президент РСТ Илья Уманский.

По его словам, средства фонда можно будет задействовать для вывоза застрявших за границей путешественников.





Илья Уманский президент РСТ Мы выступаем за дальнейшее развитие механизма защиты интересов наших туристов за рубежом и предлагаем создание отраслевого фонда, который бы наполнялся "по копеечке" с каждого туриста независимо от того, каким образом он отправился за рубеж – самостоятельно или через туроператора. И чтобы этот фонд находился в руках Минэкономразвития, а в случае возникновения сложной ситуации по решению министерства мог расходоваться или на компенсацию, или на возврат людей домой.

При этом Уманский напомнил, что в настоящее время уже действует фонд персональной ответственности туроператоров. Он предназначен для защиты туристов в случае банкротства компании, прекращения ее деятельности или невозможности выполнить обязательства и формируется за счет каждого туроператора в сфере выездного туризма.

Однако, по мнению президента РСТ, действующая система показала свою ограниченность в кризисных ситуациях. В частности, на помощь не могут рассчитывать самостоятельные путешественники, если проблемы возникают у авиакомпаний.

Ранее Михаил Мишустин объявил о компенсациях для туристов, чьи поездки на Ближний Восток сорвались из‑за конфликта в регионе. Выплаты, в том числе из фонда профессиональной ответственности, положены тем, кто приобрел путевку с датами поездки с 28 февраля по 31 марта 2026 года.

При этом министр экономического развития РФ Максим Решетников оценил потери туроператоров из‑за ситуации на Ближнем Востоке в 7 миллиардов рублей. Как сообщил глава ведомства, туристы получат полную компенсацию за несостоявшийся отдых. Бизнесу предоставят отсрочку по взносам на три месяца и доступ к средствам фондов персональной ответственности. Эти меры должны сгладить удар по отрасли, уточнил Решетников.

В пресс-службе РСТ также отметили, что вывоз туристов, застрявших за рубежом из-за боевых действий в Персидском заливе, практически завершен. По словам соруководителя комитета по выездному туризму организации Дмитрия Арутюнова, домой вернулись порядка 95–97% путешественников.

"Здравая идея"

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин в беседе с Москвой 24 обратил внимание, что в данном случае речь идет не о налоге, поскольку он идет в федеральный бюджет.

"Речь о формировании страхового фонда. Неприкосновенного запаса на случай кризисных ситуаций, как сейчас на Ближнем Востоке или во время пандемии, когда туристов вывозили со всего мира и были затрачены колоссальные ресурсы", – объяснил эксперт.

По его словам, аналогичная практика существует в ряде европейских стран. В фонд перечисляются небольшие суммы от всех участников туристического рынка: авиакомпаний, туроператоров, других организаторов путешествий.





Сергей Ромашкин вице-президент АТОР Идея здравая, и к ней, вероятно, придем. Недостаток нынешней системы в том, что резервы туроператоров заморожены до банкротства. Чтобы их разморозить досрочно – например, когда нужно срочно вывозить туристов, а оператор еще работает, – требуется отдельное решение правительства.

В то же время Ромашкин указал, что при создании спецфонда нужно четко определить правила его использования в чрезвычайных обстоятельствах.

Однако руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь отметила, что путешественники могут отреагировать на новый сбор неоднозначно.

"Механик его внедрения может быть много: включение в стоимость тура, оплата в аэропорту, платеж через "Госуслуги" и так далее. Но фактически это будет рассматриваться как вклад в спасение тех, кто застрял за границей. И, будем честны, никто от этого не застрахован", – сказала специалист в разговоре с Москвой 24.





Наталия Ансталь руководитель турфирмы и тревел-блогер Люди обычно негативно реагируют на любые новые налоги и сборы. Уже есть опыт курортного сбора в Краснодарском крае, в ОАЭ тоже существуют туристические налоги и депозиты. И даже там, где сборы логичны и обоснованны, туристы относятся к ним без восторга.

По мнению Ансталь, негатив в данном случае неизбежен, поэтому если и вводить такую меру, то очень аккуратно.

В свою очередь, директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко подчеркнул, что в России уже существуют серьезные, не раз подтвердившие эффективность механизмы защиты прав туристов.

"Они работали и в 2020, и в 2022 году. Посмотрите на ситуацию с вывозом туристов в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Государство оперативно отреагировало, вместе с туроператорами организовало эвакуацию – фактически за 10 дней мощнейший вопрос был решен", – рассказал Осауленко Москве 24.

Кроме того, уже подписаны документы, гарантирующие туристам полный возврат денежных средств. Таким образом, ранее сформированные механизмы получили положительную практику, отметил эксперт.





Александр Осауленко директор ассоциации "Турпомощь" Нужен ли новый фонд за счет туристов? Давайте подумаем, как это соотносится, например, со стоимостью пешеходного тура в Китай на Дальнем Востоке или поездки в Абхазию, Беларусь, которые стоят относительно недорого. Кроме того, не будем забывать об IT-технологиях и мошеннических схемах. Мы проходили это еще в 2010–2011 годах, когда массовые банкротства туроператоров устраивали недобросовестные участники рынка. Схемы те же, просто технологии изменились.

Осауленко отметил, что на данный момент при сложной ситуации за границей для разных категорий путешественников существует свой алгоритм действий. Тем, кто купил комплексный тур у оператора, обеспечат возврат денег и при необходимости вывезут из страны в приоритетном порядке. Самостоятельные туристы берут все риски таких поездок на себя и поэтому решают проблемы сами – через консульства, авиакомпании или отели, заключил эксперт.

