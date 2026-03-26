В Москве подвели итоги программы профпереподготовки преподавателей финдисциплин

В Москве завершилась программа профессиональной переподготовки "Школа мастеров. Современное финансовое образование в колледжах" для преподавателей городских учреждений среднего профессионального образования (СПО). Об этом сообщила пресс-служба управления кадровых сервисов столичного правительства.

Участниками программы стали 44 преподавателя финансовых дисциплин московских колледжей по восьми направлениям СПО. В течение 3,5 месяца они обновляли знания о налогообложении, закупках и бюджетном процессе, изучали новые образовательные методики и тренды, осваивали функции программ и инструменты искусственного интеллекта. Кроме того, они получили реальный опыт и практики экспертов из бизнес-среды.

Руководитель управления кадровых сервисов мэрии Москвы Полина Логинова рассказала, что при создании программы были учтены мнения преподавателей. Последним было важно изучить актуальные примеры применения теории для решения задач города и бизнеса, чтобы передать знания студентам.

"Поэтому мы пригласили в качестве экспертов представителей госсектора и коммерческих организаций. Такой диалог между преподавателями и работодателями позволяет формировать программу обучения с учетом настоящих вызовов финансового сектора и выпускать на столичный рынок труда востребованных молодых специалистов", – добавила Логинова.

В финале участники защитили командные работы – образовательные решения для столичных колледжей. Всего они создали 54 учебных задания для 37 финансовых дисциплин.

К традиционным форматам добавили практические примеры и задания на основе реальных данных компаний, работу с цифровыми инструментами, практику закупочной деятельности и бюджетирования, деловые и программные симуляторы. Это даст возможность обучать молодежь актуальным задачам и формировать у них востребованные на рынке труда навыки.

Спикерами и членами комиссии стали 24 эксперта из 19 организаций госсектора, бизнеса и академической среды. Они отметили высокий практический уровень работ и реальную пользу предложенных инструментов.

"Программа позволила мне рассмотреть новые подходы к преподаванию этих знаний, дала возможность пообщаться с профессионалами, глубоко погруженными в свою деятельность. Также мы с коллегами-преподавателями обменялись опытом и вместе разрабатывали учебные решения", – сказала участница программы, заведующая отделением профобучения колледжа предпринимательства № 11 Наталья Юшина.

После завершения программы участники получили дипломы о профпереподготовке и сформировали сообщество единомышленников, заинтересованных в будущем повышении качества СПО. Они решили проводить очные встречи выпускников и тематические вебинары с экспертами, а также создать онлайн-банк заданий.

