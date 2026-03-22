22 марта, 22:35

Мэр Москвы

Собянин поздравил победителей московского этапа конкурса "Мастер года – 2026"

Сергей Собянин поздравил победителей московского этапа всероссийского конкурса среди педагогов среднего профессионального образования "Мастер года – 2026". За победу боролись 140 преподавателей и мастеров производственного обучения из 45 столичных колледжей.

Абсолютным победителем стала Анастасия Максимова из Московского педагогического колледжа. По словам мэра, она представит столицу в финале, который пройдет в Новом Уренгое осенью. Максимова также стала лучшей в области образования.

Первые места заняли Александр Попов из политехнического колледжа имени П.А. Овчинникова, Константин Арутюнов из колледжа сферы услуг №10, Никита Беляев из Московского технологического колледжа имени И.А. Лихачёва, Дмитрий Белобородов из медицинского колледжа №1, Анна Старкова из колледжа современных технологий имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова, Максим Прохоров из колледжа Московского транспорта и Эдуард Метелкин из технологического колледжа №21.

"Поздравляю всех победителей! Желаю новых профессиональных достижений и как можно чаще видеть горящие глаза своих студентов", – написал мэр в мессенджере MAX.

Всероссийский конкурс "Мастер года" проводится по инициативе Министерства просвещения. Мероприятие направлено на изучение и внедрение передовых педагогических практик.

Ранее Собянин рассказал, что в Москве выросла популярность спортивных лиг для молодежи. По его словам, самыми популярными видами спорта остаются волейбол, футбол, баскетбол и шахматы. В 2025 году участниками этих соревнований стали свыше 155 тысяч ребят. За три года показатель вырос на 40%.

