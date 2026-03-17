Ученики и педагоги 26 московских центров допобразования поддерживают бойцов СВО, рассказали в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Например, юные жители города отправляют на передовую открытки ручной работы, посылки с необходимыми вещами и окопными свечами, а также проводят концерты и благотворительные ярмарки.

В центре детского и юношеского творчества "Бибирево" для участников СВО шьют одежду и обереги, а волонтерский отряд "Территория добра" детско-юношеского центра "Виктория" собирает для военных различные сладости, чай, кофе и средства личной гигиены.

Концерты для бойцов проводит ансамбль гусляров "Веселый перезвон" центра детского творчества "Строгино". В честь Дня защитника Отечества коллектив выступил на концерте региональной общественной организации инвалидов военной службы "Баграм-79".

Открытки, сделанные своими руками, передают воспитанники Дворца творчества детей и молодежи имени Гайдара. Работы также передают в госпитали, где впоследствии для раненых военнослужащих организовывают выставки. Одна из них открыта в Главном военном клиническом госпитале войск национальной гвардии РФ в Балашихе, другую серию рисунков направят в другой госпиталь Подмосковья.

Педагог Дворца творчества детей и молодежи имени Гайдара Софья Овсянникова отметила, что хочет, чтобы у бойцов СВО на душе "стало теплее" от осознания, что их ждут и любят. Каждую открытку она назвала "маленьким посланием с большим смыслом" и добавила, что школьники вкладывают в рисунки свою доброту и заботу.

"Для нас важно, чтобы ребята понимали: их творчество имеет значение, оно доходит до адресата и помогает людям в трудный момент", – передает ее слова портал мэра и правительства Москвы.

Окопные свечи и спасательные браслеты ручной работы в зону СВО отправляет волонтерский отряд центра внешкольной работы "Синегория", а выступает с концертами в больницах и госпиталях фольклорный ансамбль "Веретенце" Дворца творчества детей и молодежи.

Помимо этого, массовый сбор подарков был организован коллективом мультстудии "Трям!" Центра внешкольной работы "На Сумском". Для бойцов собрали сладости, вязаные брелоки и корм для собак, которые служат в зоне СВО.

Раненых в Национальном медицинском исследовательском центре нейрохирургии имени академика Бурденко посещают участники поискового клуба "Первогвардеец". Кроме того, они изготавливают для военных блиндажные свечи.

Благотворительную ярмарку "СВОих с Новым годом" в декабре 2025 года провел Центр детского творчества "Ново-Переделкино". Посетители смогли купить сувениры ручной работы, а также передать одежду, лекарства, конфеты и другие подарки.

Ранее сообщалось, что в прошлом году московские профсоюзы отправили участникам спецоперации и жителям приграничных районов более 400 тонн гуманитарной помощи. К настоящему моменту объединения организовали центры поддержки для родственников мобилизованных, которые сейчас охватывают около 3 тысяч семей.

