Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 мая, 15:35

Транспорт

Многокилометровые пробки образовались на скоростных трассах Японии из-за длинных выходных

Фото: 123RF.com/bee32

Многокилометровые заторы сковали скоростные трассы Японии из-за начала "золотой недели" следует из данных японского центра дорожной информации.

"Золотая неделя" является периодом, когда в стране совпадают несколько праздничных дней и выходные. Например, нынешний период с 29 апреля по 6 мая предполагает закрытие государственных учреждений и многих других компаний.

Согласно информации центра, вечером в субботу, 2 мая, на скоростной магистрали Мэйсин, связывающей Осаку и Нагою, образовалась пробка длиной около 18 километров. В то же время на шоссе Тюо, ведущем к Токио, затор на въезде достиг 14 километров.

При этом, по прогнозу телеканала NHK, пик загруженности дорог в направлении из крупных городов придется на 3 мая.

Немногим ранее был перекрыт проезд автомобилей по Крымскому мосту. В связи с этим начались задержки железнодорожных составов дальнего следования. Южная транспортная прокуратура поставила на контроль соблюдение прав граждан.

Из-за приостановки движения количество задержанных поездов достигло 9. Пять из них задерживались на промежуток от 4,5 до 7 часов, 4 состава – от 2 до 6 часов.

Движение автомобилей возобновилось после 9 часов перекрытия. В свою очередь, поезда были введены в график спустя еще несколько часов.

Читайте также


транспортза рубежом

Главное

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

Как Москва будет работать в майские праздники?

Взрослые поликлиники 1 и 9 мая будут работать с 09:00 до 16:00, а 2-го и 11-го – с 09:00 до 18:00

Столичные дворцы бракосочетания не будут работать 1, 9, 10 и 11 маяр

Читать
закрыть

Почему россияне стали заводить цыплят в качестве домашних питомцев?

Особенно популярна эта тенденция среди семей с детьми

Процесс выращивания цыпленка в инкубаторе носит образовательный характер

Читать
закрыть

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика