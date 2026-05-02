Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

02 мая, 12:30

В Вене очистили оскверненный вандалами советский мемориал

Фото: vk.com/rusbotwien

В Вене очистили оскверненный вандалами советский памятник на кладбище Герстхоф. Об этом сообщила пресс-служба посольства России в Австрии.

Речь идет о мемориале воинам СССР, погибшим при освобождении Австрии. Неизвестные лица облили монумент краской. В связи с этим глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело для расследования этого акта вандализма.

"В результате оперативного реагирования посольства РФ в Австрийской Республике и взаимодействия с австрийскими компетентными ведомствами оскверненный памятник <...> был приведен в надлежащее состояние. Загрязнения с мемориала были устранены, внешний вид памятника восстановлен", – уточнили в диппредставительстве.

В ведомстве также выразили надежду на то, что виновные в этом инциденте будут установлены и подобные случаи не повторятся в будущем.

В июле прошлого года депутаты Госдумы приняли закон о введении уголовной ответственности за осквернение воинских захоронений, других сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества.

Закон вносит изменения в статью 243.4 УК России. Согласно нововведениям, за подобные действия теперь грозит ответственность по аналогии с действующим законодательством за уничтожение или повреждение указанных объектов.

