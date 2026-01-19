Неизвестные осквернили могилу бывшего канцлера ФРГ Шмидта

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Marcus Brandt

Неизвестные осквернили могилу бывшего канцлера Германии Гельмута Шмидта и его жены Локи изображением свастики. Об этом сообщает издание Der Spiegel со ссылкой на местную полицию.

Могила находится на кладбище Ольсдорф в Гамбурге. Хулиганы нанесли оскорбительные граффити прямо на надгробный камень. Правоохранители уже закрасили это изображение.

Сотрудники полиции устанавливают личности злоумышленников, а также мотивы их преступления. Не исключается политическая мотивация, в связи с чем расследование передали Службе госбезопасности.

Ранее американские полицейские задержали в штате Пенсильвания серийного расхитителя могил – 34-летнего Джонатана Герлаха. Его подозревают во взломе более 26 склепов и мавзолеев.

Герлаха арестовали, когда тот возвращался к своей машине с ломом и мешком в руках. В нем правоохранители нашли мумифицированные останки двух детей, три черепа и прочие кости.