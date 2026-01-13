NYP: расхититель могил задержан в США с останками детей

Фото: depositphotos/dechevm

Американские полицейские задержали в штате Пенсильвания серийного расхитителя могил – 34-летнего Джонатана Герлаха. Его подозревают во взломе более 26 склепов и мавзолеев, пишет New York Post.

Инцидент произошел в городе Эфрате на кладбище Маунт-Мориа. Герлаха арестовали, когда тот возвращался к своей машине с ломом и мешком в руках. В нем правоохранители нашли мумифицированные останки двух детей, три черепа и прочие кости.

Во время обыска в доме и на складе Герлаха полицейские обнаружили свыше 100 человеческих черепов и костей, мумифицированных рук и ног, а также два разлагающихся тела.

Помимо останков, правоохранители также изъяли различные украшения и кардиостимулятор. Мужчина уже сознался в краже останков 30 человек, однако его мотивы пока не установлены. Герлаха официально обвинили в кражах, надругательстве над останками и осквернении объектов.

