Фото: 123RF/adrianhancu

Жители Великобритании все чаще стали покупать человеческие останки, сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на издание The Guardian.

Уточняется, что продавцы используют лазейки в законах, что позволяет им продавать человеческие кости абсолютно законно.

"В Великобритании осквернение могилы является преступлением, но технически останки не являются собственностью, поэтому по закону ими нельзя "владеть" или "украсть". Это означает, что владение историческими человеческими останками или их продажа автоматически не являются преступлением, даже если они были незаконно эксгумированы", – говорится в сообщении.

Большая часть товаров приезжает из Азии и Африки. Как правило, они добыты подпольными расхитителями могил, а некоторые кости могут датироваться XIX веком.

В таких магазинах уже появилась возможность подключить уведомления о новых товарах или оформить подписку на какую-либо продукцию.

"На веб-сайте магазина продается ежемесячная подписка на человеческий череп (покупателям каждый месяц высылается череп по выбору магазина), мумифицированные части тела, усохшие головы, а также маски и кошельки, сделанные из человеческой кожи", – сказано в сообщении.

Ранее столичные сотрудники Центральной почтовой таможни обнаружили ритуальную флейту, изготовленную из человеческой кости, при отправке в Германию. По результатам таможенной экспертизы выяснилось, что находка является ритуальным атрибутом, который используют последователи тибетского буддизма для совершения обряда чод.