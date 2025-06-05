05 июня, 12:15Регионы
Дети нашли кости 100-летней давности в куче песка на Ставрополье
Фото: 123RF/Ruslan
Дети нашли, предположительно, человеческие останки в песке в Ставропольском крае. Их возраст может превышать 100 лет, сообщает газета "Известия".
"Дети обнаружили шесть фрагментов костных останков, похожих на человеческие. Их нашли в куче песка, которую привезли с участка, расположенного в 6 километрах от города", – рассказал источник газеты.
Как уточнил собеседник, они были найдены на Шоссейной улице в Нефтекумске. Останки отправили на экспертизу. Проводится проверка по факту обнаружения костей.
Ранее сообщалось, что 52-летний фермер Мишель Дюпон нашел на своем участке во Франции золотые самородки. Они оцениваются в 3 миллиарда фунтов стерлингов (примерно 320 миллиардов рублей. – Прим. ред.).
Дюпон рассказал, что во время прогулки вдоль ручья он заметил нечто необычное и вскоре выловил из воды несколько фрагментов золотых самородков.