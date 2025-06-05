Режим работы станций метро "Проспект Мира" изменен 6 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 июня, 12:15

Регионы

Дети нашли кости 100-летней давности в куче песка на Ставрополье

Фото: 123RF/Ruslan

Дети нашли, предположительно, человеческие останки в песке в Ставропольском крае. Их возраст может превышать 100 лет, сообщает газета "Известия".

"Дети обнаружили шесть фрагментов костных останков, похожих на человеческие. Их нашли в куче песка, которую привезли с участка, расположенного в 6 километрах от города", – рассказал источник газеты.

Как уточнил собеседник, они были найдены на Шоссейной улице в Нефтекумске. Останки отправили на экспертизу. Проводится проверка по факту обнаружения костей.

Ранее сообщалось, что 52-летний фермер Мишель Дюпон нашел на своем участке во Франции золотые самородки. Они оцениваются в 3 миллиарда фунтов стерлингов (примерно 320 миллиардов рублей. – Прим. ред.).

Дюпон рассказал, что во время прогулки вдоль ручья он заметил нечто необычное и вскоре выловил из воды несколько фрагментов золотых самородков.

Читайте также


регионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика