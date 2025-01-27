"Ведьмину бутылку" нашли на стройплощадке в Великобритании

Фото: facebook.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/North East Lincoinshire Council

"Ведьмину бутылку" возрастом примерно 200 лет нашли на строительной площадке в приморском городе Клитхорпс в Великобритании, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Unexplained Mysteries.

Портал отметил, что строители подумали, что в бутылке может быть ром. Однако студентка Университета Линкольна Зара Йейтс при исследовании содержимого при помощи многоспектрального сканера установила, что жидкостью оказалась моча.

"Хорошо, что менеджер вмешался и остановил их", – рассказала она.

Тем не менее ученые не смогли объяснить, зачем бутылка была спрятана. Исследователи предположили, что она служила для защиты от злых духов или, возможно, для безопасного путешествия.

Ранее британские археологи нашли древнеримское поселение во время раскопок вдоль строящейся дороги в графстве Глостершир.

Работа по раскопкам велась в 2023–2024 годах перед строительством дороги, которая должна соединить два участка региональной автомагистрали. В результате археологи обнаружили римские сооружения, колодцы и печи. Среди других находок – 460 римских монет, 15 брошей, 420 килограммов гончарных изделий и костей животных.