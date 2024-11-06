77-летний кусок торта со свадьбы Елизаветы II продан на аукционе за 3,6 тыс долларов

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Кусочек 77-летнего фруктового торта со свадьбы принцессы Елизаветы (впоследствии королевы Елизаветы II) и принца Филиппа, герцога Эдинбургского, продан на аукционе в Британии за 3 600 долларов, передает The Times.

Торжество проходило 20 ноября 1947 года. Ингредиенты для изготовления королевского четырехъярусного торта пришлось доставлять самолетом. Всего почти 227-килограммовый торт был поделен на 2 тысячи кусочков. Сотни из них были разосланы по всему миру с благодарственными письмами.

Один из таких кусков торта перешел экономке Холирудского дворца в Эдинбурге Мэрион Полсон в знак благодарности за подаренный ею десертный сервиз. После смерти Полсон кусочек хранился у нее под кроватью и был обнаружен лишь недавно.

В ходе торгов на аукционе Reeman Dansie в Колчестере итоговая цена в 4 раза превысила первоначальную оценку. Товар приобрел коллекционер из Китая. Торт хорошо сохранился, так как был пропитан алкоголем и оказался защищен от дневного света, сказал представитель Reeman Dansie Джеймс Гринтер.

Ранее на другом аукционе Sotheby’s оказалось бриллиантовое ожерелье с коронации Елизаветы II. Его предварительная цена составляла в 1,3–2 миллиона фунтов. Изделие украшено 500 бриллиантами. Ранее оно принадлежало англо-валлийскому аристократическому роду Англси. Оно было на коронации короля Георга VI в 1937 году и на коронации его дочери королевы Елизаветы II в 1953 году.

