FT: коллекционеры потратили на искусство и антиквариат на треть меньше в 2023 году

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Коллекционеры потратили в 2023 году на искусство и антиквариат на 32% меньше денег, чем в 2022 году. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на исследование аналитиков.

Если в 2022 году расходы состоятельных коллекционеров составляли в среднем 532 985 долларов, то в 2023 году – 363 905 долларов.

Аналитик арт-рынка Клэр МакЭндрю рассказала, что снижение расходов связано с покупательским поведением людей в возрасте от 28 до 43 лет. В 2022 году они тратили много, но в 2023 году их средние расходы сократились более чем вдвое – с 864 940 долларов до 395 000 долларов.

В исследовании отмечается, что в 2023 году и первой половине 2024 года китайские коллекционеры потратили на приобретение произведений искусства более чем вдвое больше, чем коллекционеры из других стран.

Кроме того, более 75% опрошенных сообщили, что в указанный период они покупали картины. Также коллекционеры приобретали печатные издания, графику, работы начинающих художников и художниц.

Эксперты отметили, что в оставшейся части текущего года перспективы арт-рынка остаются неопределенными, поскольку наблюдаются противоречивые сигналы в различных сегментах.

При этом нет оснований полагать, что замедление роста средних расходов коллекционеров прекратится, говорится в материале. Это связано с тем, что геополитическая напряженность, фрагментация торговли, более высокие процентные ставки на длительный срок и другие региональные проблемы продолжают оказывать влияние на настроения и планы покупателей и продавцов.

Между тем пару балетных полуботинок Владимира Васильева, пуанты Екатерины Максимовой и Майи Плисецкой с автографами артистов выставят на торги 26 октября. Ранее коллекция была представлена в Государственной Третьяковской галерее. Итоговая цена всех трех пар балетной обуви составила 320 тысяч рублей.

