Картина Ван Гога "Пришвартованные каноэ" продана на аукционе за 27,6 млн долларов

Фото: scmp.com

Полотно "Пришвартованные каноэ", которое назвали редкой работой художника Винсента Ван Гога, продали на аукционе Christie’s в Гонконге за 27,6 миллиона долларов. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Портал отметил, что ожидаемая стоимость картины составляла от 29,6 до 48,9 миллиона долларов. Независимый арт-консультант назвал итоговую цену хорошей, так как ранние работы Ван Гога обычно сложно продать.

Винсент Ван Гог написал "Пришвартованные каноэ" летом 1887 года в Париже. Полотно принадлежало супруге Карло Бурбон-Сицилийского Камиле.

Ранее картину Ван Гога "Портрет крестьянки в белом чепце" продали на Европейской ярмарке изящных искусств (TEFAF) в Маастрихте. Новый владелец заплатил за полотно более 4,5 миллиона евро. Произведение написано масляной краской на холсте размером 63 на 48 сантиметров.