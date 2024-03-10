Работа Ван Гога продана на ярмарке искусств за 4,5 млн евро

Фото: rauantiques.com

Картина "Портрет крестьянки в белом чепце", написанная Винсентом Ван Гогом в 1884 году, была продана на Европейской ярмарке изящных искусств (TEFAF) в Маастрихте. Об этом сообщает телеканал NOS.

Сообщается, что новый владелец заплатил за картину руки Ван Гога более 4,5 миллиона евро. Полотно написано масляной краской на холсте размером 63 на 48 сантиметров. Картина была написана в 1884 году, когда Ван Гог жил в голландском городе Нюэнене.

Картина была выставлена на продажу американской галереей М. С. Рау, которая расположена в Новом Орлеане. Новым владельцем стало частное лицо, имя которого не называется.

Ранее стало известно, что картину Поля Сезанна "Горшок имбиря и фрукты на столе", написанную в 1890–1893 годах, продали на аукционе в Нью-Йорке за 38,9 миллиона долларов. Полотно представляет собой зрелое творчество Сезанна: в нем он показал новую сложность и изысканность в цвете, форме и пространстве.