Картину Сезанна "Горшок имбиря и фрукты на столе" продали за 38,9 млн долларов

Фото: artforum.com

Картину Поля Сезанна "Горшок имбиря и фрукты на столе", написанную в 1890–1893 годах, продали на аукционе в Нью-Йорке за 38,9 миллиона долларов. Об этом сообщил аукционный дом Christies.

Судя по описанию на сайте, полотно представляет собой зрелое творчество Сезанна: в нем он показал новую сложность и изысканность в цвете, форме и пространстве. Также в картине он поставил перед собой задачу создать гармонию из изображенных там предметов, добавили там.

Полотно "Горшок имбиря и фрукты на столе" последний раз выставляли на торги в 1993 году, она меняла владельца почти 50 лет назад, указано в материалах.

Ранее сообщалось, что самый крупный голубой бриллиант Bleu Royal, который когда-либо был представлен на торгах, продали за почти 44 миллиона долларов в Женеве. Его масса – 17,61 карата, оценочная стоимость – около 35 миллионов долларов. Бриллиант в течение 50 лет был экспонатом частной коллекции.

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