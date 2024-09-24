Reuters: бриллиантовое ожерелье с коронации Елизаветы II могут продать за 2 млн фунтов

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Бриллиантовое ожерелье с коронации Елизаветы II выставят на аукцион Sotheby’s. По предварительным оценкам, цена составит от 1,3 миллиона до 2 миллионов фунтов, сообщает издание Reuters.

Ожерелье украшено 500 бриллиантами. Оно принадлежало маркизам Англси, англо-валлийскому аристократическому роду. Как полагается, члены семьи Англси дважды надевали украшение на публике.

Оно было на коронации короля Георга VI в 1937 году и на коронации его дочери королевы Елизаветы II в 1953 году. В 1960-х годах Англси продали ожерелье.

По мнению некоторых историков, драгоценность может частично состоять из бриллиантов, которые использовались в известном колье, якобы предназначавшемся для королевы Франции Марии-Антуанетты. Ее обвинили в краже изделия. Однако на самом деле ожерелье присвоили себе мошенники, полагают эксперты.

Торги состоятся в ноябре, перед этим ожерелье направят в Лондон, Гонконг, Нью-Йорк, Сингапур и Дубай.

Ранее самый крупный голубой бриллиант, который когда-либо был представлен на торгах, продали за почти 44 миллиона долларов в Женеве. Масса Bleu Royal составляет 17,61 карата. Оценочная стоимость – около 35 миллионов долларов. Бриллиант в течение 50 лет был экспонатом частной коллекции.

