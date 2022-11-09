Водительские права Елизаветы II времен ее военной службы продали на аукционе

Фото: reemandansie.com

Архив документов времен Второй мировой войны, в который входят фотографии, письма и временное водительское удостоверение будущей королевы Великобритании Елизаветы II, были проданы на аукционе Reeman Dansie более чем за 7,8 тысячи долларов США, сообщила Би-би-си.

Водительские права были выданы военным министерством Великобритании во время Второй мировой войны. Считается, что всего у Елизаветы II было два водительских удостоверения.

"Объекты были проданы за большие деньги, учитывая, что речь идет всего лишь о кусочке бумаги, нескольких письмах и нескольких старых фотографиях", – отметил представитель аукционного дома Джеймс Гринтер.

Архив принадлежал Вайолет Уэлсли, которая обучала Елизавету вождению, когда будущая королева служила в Женском вспомогательном территориальном корпусе британской армии. В своем завещании она указала, что документы могут быть проданы только после смерти Елизаветы II. В аукционном доме ожидали, что архив уйдет за 1,1–2,3 тысячи долларов США.

Ранее стало известно, что на аукционе Historics Auctioners будет продан полноприводный универсал Jaguar X-Type Estate, который принадлежал Елизавете II. Торги пройдут 26 ноября, стартовая и минимальные цены продажи устанавливаться не будут, поэтому теоретически автомобиль могут продать за один фунт стерлингов.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Похороны состоялись 19 сентября в Вестминстерском аббатстве.



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