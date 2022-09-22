Бывшую конюшню Елизаветы II выставили на продажу

16:49
Фото: AP Photo/Pool Photo via AP/Kirsty O'Connor
Бывший футболист сборной Англии Мик Ченнон, который ранее купил конюшню у Елизаветы II, решил продать ее. Об этом сообщает Mirror.
В издании написали, что территорию, площадь которой составляет 25 гектаров, бывший футболист решил выставить за 7 миллионов фунтов. Поместье включает в себя основной жилой дом с шестью спальнями, два коттеджа и 13 бунгало. Непосредственно для лошадей территория оснащена 35 стойлами.
Кроме того, поместье включает в себя крытый манеж, открытую леваду и поле для выгула животных. Отмечается, что конюшня принадлежала Елизавете II с 1982 по 1999 год.
Ранее сообщалось, что период национального траура в Соединенном Королевстве в связи со смертью королевы завершился. Траур в кругу монаршей семьи продлится еще семь дней. Королева скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет.
Двух корги монарха вывели попрощаться с хозяйкой во время похоронной процессии. Питомцы наблюдали за происходящим, стоя у Виндзорского замка. Поприветствовать собак подошел принц Эндрю.
Помимо этого, за похоронами наблюдала лошадь королевы, верхом на которой Елизавету II часто замечали в последние годы.
Королеву Великобритании Елизавету II похоронили в часовне Георга VI в Виндзоре
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