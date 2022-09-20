В Великобритании завершился национальный траур в связи со смертью Елизаветы II

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Период национального траура в Соединенном Королевстве в связи со смертью королевы Елизаветы II завершился, сообщает телеканал Sky News.

"Официальный период траура в связи со смертью королевы подошел к концу, флаги на общественных зданиях вновь поднимают 12 дней спустя после смерти Ее Величества", – говорится в сообщении.

При этом траур в кругу королевской семьи продлится еще семь дней, в связи с чем флаги над зданиями дворцов останутся приспущенными.

Церемония государственных похорон королевы Елизаветы II прошла в Вестминстерском аббатстве в понедельник, 19 сентября. Процесс погребения сопровождался похоронной песнью, которую исполнил одинокий волынщик.

На церемонии присутствовали все члены королевской семьи, бывшие и действующие служащие Короны, новый британский премьер Лиз Трасс и другие высокопоставленные чиновники, в том числе президент США Джо Байден, лидер Франции Эммануэль Макрон, президент Германии Вальтер Штайнмайер.

Елизавета II скончалась вечером 8 сентября в возрасте 96 лет. Она стала самым старейшим и самым долго правящим монархом в истории страны Великобритании. После ее смерти престол перешел к ее старшему сыну Чарльзу.

