Королеву Великобритании Елизавету II похоронили в часовне Георга VI в Виндзоре

19 сентября, 23:21
Фото: ТАСС/AP/Hannah Mckay
Королеву Великобритании Елизавету II похоронили в мемориальной часовне Георга VI на территории Виндзорского замка. Об этом говорится в заявлении Букингемского дворца, передает ТАСС.
Королеву похоронили рядом с супругом герцогом Эдинбургским Филипом. Погребение было проведено деканом Виндзора епископом Дэвидом Коннером.
Церемония государственных похорон королевы Елизаветы II прошла в Вестминстерском аббатстве в понедельник. Процесс погребения сопровождался похоронной песнью, которую исполнил одинокий волынщик.
На церемонии присутствовали все члены королевской семьи, бывшие и действующие служащие Короны, новый британский премьер Лиз Трасс и другие высокопоставленные чиновники, в том числе президент США Джо Байден, лидер Франции Эммануэль Макрон, президент Германии Вальтер Штайнмайер.
Елизавета II скончалась вечером 8 сентября в возрасте 96 лет. Она стала самым старейшим и самым долго правящим монархом в истории страны Великобритании. После ее смерти престол перешел к ее старшему сыну Чарльзу.
Панихида по Елизавете II прошла в Вестминстерском аббатстве
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