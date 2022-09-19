Собак Елизаветы II вывели попрощаться с хозяйкой во время ее похорон

Фото: AP/ТАСС/Peter Nicholls

Двух корги Елизаветы II вывели попрощаться с хозяйкой во время похоронной процессии на улице Виндзор. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что животные наблюдали за происходящим, стоя у Виндзорского замка, поприветствовать собак подошел принц Эндрю. Также за похоронами наблюдала вороная лошадь королевы, верхом на которой Елизавету II часто замечали в последние годы.

Церемония государственных похорон королевы Елизаветы II началась в Вестминстерском аббатстве в понедельник примерно в 13:00 по московскому времени. На ней присутствовали в том числе президент США Джо Байден, лидер Франции Эммануэль Макрон, президент Германии Вальтер Штайнмайер.

Вечером 19 сентября гроб с телом Елизаветы II опустили в королевскую усыпальницу, расположенную в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Елизавета II скончалась вечером 8 сентября в возрасте 96 лет. Она стала самым старейшим и самым долго правящим монархом в истории страны Великобритании. После ее смерти престол перешел к ее старшему сыну Чарльзу.

