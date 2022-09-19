В Вестминстерском аббатстве началась церемония похорон Елизаветы II

13:16
Фото: youtube.com/The Royal Family
Церемония государственных похорон королевы Соединенного Королевства Елизаветы II началась в Вестминстерском аббатстве, сообщает телеканал Sky News.
Гроб с телом Елизаветы II был доставлен около 13:00 по московскому времени. Общенациональная минута молчания длительностью в две минуты будет объявлена после окончания церковной службы, которую проводит декан Вестминстерского аббатства Джон Холл.
Отмечается, что среди присутствующих на похоронах – члены королевской семьи, монархи других государств, мировые политики, среди которых есть и президент США Джо Байден, лидер Франции Эммануэль Макрон, президент Германии Вальтер Штайнмайер.
Завершение похорон планируется в 14:00 по московскому времени, а к вечеру гроб доставят в Виндзор. Там около 21:30 по московскому времени состоится частная погребальная служба, на которой будут присутствовать король и члены королевской семьи.
Уточняется, что Елизавету II похоронят вместе с мужем принцем Филиппом в мемориальной часовне ее отца короля Георга VI.
Елизавета II скончалась вечером 8 сентября в возрасте 96 лет. Она стала самым старейшим монархом в истории страны и самым долго правящим монархом. Престол Великобритании после смерти Елизаветы II перешел к ее старшему сыну Чарльзу. Новый монарх Британии взял имя Карл III.
Похороны Елизаветы II пройдут в Лондоне 19 сентября
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: