В Вестминстерском аббатстве началась церемония похорон Елизаветы II

Фото: youtube.com/The Royal Family

Церемония государственных похорон королевы Соединенного Королевства Елизаветы II началась в Вестминстерском аббатстве, сообщает телеканал Sky News.

Гроб с телом Елизаветы II был доставлен около 13:00 по московскому времени. Общенациональная минута молчания длительностью в две минуты будет объявлена после окончания церковной службы, которую проводит декан Вестминстерского аббатства Джон Холл.

Отмечается, что среди присутствующих на похоронах – члены королевской семьи, монархи других государств, мировые политики, среди которых есть и президент США Джо Байден, лидер Франции Эммануэль Макрон, президент Германии Вальтер Штайнмайер.

Завершение похорон планируется в 14:00 по московскому времени, а к вечеру гроб доставят в Виндзор. Там около 21:30 по московскому времени состоится частная погребальная служба, на которой будут присутствовать король и члены королевской семьи.

Уточняется, что Елизавету II похоронят вместе с мужем принцем Филиппом в мемориальной часовне ее отца короля Георга VI.

Елизавета II скончалась вечером 8 сентября в возрасте 96 лет. Она стала самым старейшим монархом в истории страны и самым долго правящим монархом. Престол Великобритании после смерти Елизаветы II перешел к ее старшему сыну Чарльзу. Новый монарх Британии взял имя Карл III.

