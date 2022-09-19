Похороны королевы Елизаветы II. Прямая трансляция

12:20
Видео: YouTube/BBCВ Вестминстерском аббатстве проходят похороны Елизаветы II. Гроб с телом королевы перенесли на орудийный лафет из Вестминстерского дворца, где все желающие в течение четырех дней могли проститься с Ее Величеством.
Король Карл III следует за гробом пешком вместе с сестрой – принцессой Анной и братьями – принцами Эдвардом и Эндрю, а также своими сыновьями – наследником престола принцем Уильямом и принцем Гарри.
Ожидается, что на похороны соберутся в общей сложности 2 000 человек: главы иностранных государств и правительств, члены монарших домов Европы и Азии, а также британские генерал-губернаторы.
В 13:00 (15:00 по мск) гроб будет перемещен в катафалк, который отвезет тело королевы в Виндзорский замок. Погребальная служба здесь начнется ровно в 16:00 (18:00 мск). Перед исполнением заключительного псалма хором часовни королевский ювелир снимет с гроба державу, корону Британской империи и скипетр Эдаурда VII, украшенные бриллиантами "Куллинан-I" и "Куллинан-II" – частями "Звезды Африки". После этого гроб будет опущен в королевский склеп. Дальнейшая служба и похороны Елизаветы II пройдут в закрытом режиме: королеву похоронят со своим покойным мужем принцем Филиппом в мемориальной часовне короля Георга VI.
Елизавета II скончалась вечером 8 сентября. Она умерла в возрасте 96 лет. Будущая королева Великобритании родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне в семье герцога и герцогини Йоркских. Она старшая дочь герцога Йоркского Георга, будущего короля Великобритании Георга VI.
После отречения дяди – короля Эдуарда VIII и вступления отца на престол в декабре 1936 года 10-летняя Елизавета стала наследницей британского престола. 6 февраля 1952 года король Георг VI скончался от болезни легких. Елизавета в тот же день была объявлена королевой Великобритании.
2 июня 1953 года состоялась официальная церемония коронации Елизаветы в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. 9 сентября 2015 года Елизавета II поставила рекорд правления короной Великобритании. Она стала самым старейшим монархом в истории страны и самым долго правящим монархом.
Престол Великобритании после смерти Елизаветы II перешел к ее старшему сыну Чарльзу. Новый монарх Британии взял имя Карл III.
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