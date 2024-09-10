Книга Даниила Хармса с его автографом выставлена на аукцион за 1,4 миллиона рублей

Фото: litfund.ru

Книга Даниила Хармса "О том, как Колька Панкин летал в Бразилию, а Петька Ершов ничему не верил", выпущенная в ограниченном количестве экземпляров, выставлена на аукцион с начальной ценой 1,4 миллиона рублей, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на "Литфонд".

Организаторы аукциона подчеркнули особенность экземпляра, так как на титульном листе находится автограф Хармса, который он оставил карандашом. Надпись гласит: "Украдено у автора".

В описании лота отметили, что экземпляр – "чрезвычайная редкость" и почти не встречается на рынке антиквариата.

Уточняется, что на данный момент лидирует ставка в размере 1,5 миллиона рублей.

Ранее на аукционе было выкуплено первое издание книги "Гарри Поттер и философский камень" за 8,6 тысячи долларов. На аукцион книгу выставила женщина из Бирмингема, которая 27 лет назад купила произведение за 3,5 фунта в Британии.