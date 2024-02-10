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10 февраля, 17:52

Культура

Кеды, расписанные Виктором Цоем, не смогли продать на аукционе

Фото: ТАСС/Александр Чумичев, Александр Шогин

Кеды, расписанные советским рок-музыкантом Виктором Цоем, которые были выставлены на онлайн-аукционе за 400 тысяч рублей, не смогли найти своего покупателя. Об этом сообщается на сайте аукционного портала Bidspirit.

В 1988 году Цой лично расписал кеды во время встречи на улице Рубинштейна в Ленинграде с рок-музыкантом Александром Козловым – основателем группы Агата Кристи. С того момента они являются уникальным арт-объектом.

Также стало известно, что кеды выставили на продажу друзья музыканта, для которых он их расписал.

Ранее сообщалось, что на аукционе продали визитную карточку Владимира Путина времен его работы в Ленинградском горсовете народных депутатов в 1990-е годы за два миллиона рублей. На карточке указана должность Путина в качестве советника по международным связям председателя Ленинградского горсовета народных депутатов.

До этого стало известно, что зубной протез, принадлежавший экс-премьеру Великобритании Уинстону Черчиллю, был продан на аукционе за 18 тысяч фунтов, что равно 22,7 тысячи долларов.

Расписанные Виктором Цоем кеды выставили на торги за 400 тыс рублей

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