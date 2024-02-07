Зубной протез Уинстона Черчилля продали на аукционе за 22,7 тыс долларов

Фото: cotswoldauction.co.uk

Зубной протез, который принадлежал экс-премьеру Великобритании Уинстону Черчиллю, продали на аукционе за 18 тысяч фунтов, что равно 22,7 тысячи долларов, сообщает телеканал Sky News.

Торги провел аукционный дом The Cotswold Auction Company. Итоговая сумма, которую отдали за лот, превысила изначальную оценку более чем вдвое. Первоначально за лот просили от 5 до 8 тысяч фунтов.

Речь идет о вставной челюсти, которую использовал политик. В том числе Черчилль был в ней 4 июня 1940 года, когда произносил знаменитую речь "Мы будем сражаться на пляжах". Это его второй спич в палате общин британского парламента с момента вступления Великобритании во Вторую мировую войну.

Уинстон Черчилль всю жизнь испытывал серьезные проблемы с зубами, нескольких из которых он лишился в возрасте от 20 до 30 лет. По данным СМИ, всего у политика было четыре вставные челюсти. Этот аксессуар имел для политика такое важное значение, что он всегда носил с собой запасной съемный зубной протез, разработанный дантистом Уилфредом Фишем. Вставная челюсть позволяла бывшему премьер-министру не шепелявить, чем он страдал с детства.

Ранее на электронном аукционе продали визитную карточку Владимира Путина времен его работы в Ленинградском горсовете народных депутатов в 1990-е годы за два миллиона рублей. На карточке указана должность Путина в качестве советника по международным связям председателя Ленинградского горсовета народных депутатов. Президент также написал несколько телефонных номеров на этой визитке.

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