Визитку Путина продали на аукционе за два миллиона рублей

Фото: kremlin.ru

Визитную карточку Владимира Путина времен его работы в Ленинградском горсовете народных депутатов в 1990-е годы продали на электронном аукционе за два миллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные сайта аукционной площадки.

На карточке указана должность Путина в качестве советника по международным связям председателя Ленинградского горсовета народных депутатов. Уточняется, что Путин также написал несколько телефонных номеров на этой визитке.

Стартовая цена за карточку составляла всего тысячу рублей, однако в ходе торгов она увеличилась до двух миллионов рублей. Аукционная площадка не разглашает данные победителей торгов.

Ранее сообщалось, что советский выпуск романа "Бесы" Федора Достоевского продали за 2,2 миллиона рублей. Начальная стоимость лота достигала порядка 1,5 миллиона рублей.

До этого картину музыканта Виктора Цоя продали на аукционе за 10,8 миллиона рублей в рамках торгов аукционного дома "Первые имена". Речь идет о работе артиста из коллекции его близкого друга, фотографа Сергея Борисова.

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