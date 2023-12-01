Картина Виктора Цоя ушла с молотка за 10,8 миллиона рублей

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Картину музыканта Виктора Цоя продали на аукционе за 10,8 миллиона рублей в рамках торгов аукционного дома "Первые имена", сообщает РИА Новости.

Речь идет о работе артиста из коллекции его близкого друга, фотографа Сергея Борисова.

Всего на аукционе продали 49 картин из 59, общая стоимость составила около четверти миллиарда рублей. Торги проходили в живом формате в Москве, а также на онлайн-платформе BidSpirit.

Там были выставлены произведения выдающихся художников, внесших значительный вклад в развитие русского искусства последних двух веков.

Ранее сообщалось, что картину Поля Сезанна "Горшок имбиря и фрукты на столе", написанную в 1890–1893 годах, продали на аукционе в Нью-Йорке за 38,9 миллиона долларов. Полотно последний раз выставляли на торги в 1993 году, она меняла владельца почти 50 лет назад, указано на сайте аукционного дома Christies.

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