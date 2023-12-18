Платье принцессы Дианы продали за 1,1 млн долларов – СМИ

Фото: julienslive.com

Платье принцессы Дианы продали на аукционе Juliens Auctions за рекордные по меркам моды 1,14 миллиона долларов. Эта сумма в 11 раз больше оценочной, передает The Telegraph.

Отмечается, что речь идет о черном бархатном вечернем платье, которое принцесса Уэльская надевала в 1985 году во время королевского турне с Чарльзом (ныне король Карл III).

Платье создала команда модельера Жака Азагури, одного из фаворитов принцессы. Наряд дополняет голубая юбка из органзы с большим бантом и поясом, эксперты оценивали платье в 100 тысяч долларов.

Предыдущим рекордсменом аукционов также было платье Дианы: бархатное одеяние темно-баклажанового цвета от модельера Виктора Эдельштейна. Его продали за 604 тысячи долларов.

Ранее Азагури рассказывал, что леди Диана не просила его создать какое-либо конкретное платье. Она знала, считает модельер, что может прийти и найти что-то особенное для себя.

До этого на аукцион выставили 32 личных бумажных послания принцессы Дианы друзьям. В частности, она делилась в них подозрениями о слежке за ней.

Свитер принцессы Дианы продали за 1,1 млн долларов на аукционе