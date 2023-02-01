Личные письма принцессы Дианы продадут на аукционе

Фото: ТАСС/Shalan Stewart

На аукцион выставят 32 личных бумажных послания принцессы Дианы друзьям. Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет о письмах, адресованных бывшей супругой короля Чарльза III друзьям Сьюзи и Тареку Кассему. В них принцесса Уэльская рассказывает, что никогда не согласилась бы на развод с принцем Чарльзом, если бы знала, каким "отчаянным и некрасивым" он будет. В посланиях принцесса Диана также делилась с друзьями подозрениями о слежке за ней.

"Владение этими письмами – большая ответственность, которую мы не хотим передавать своим детям", – сообщили решившие продать послания Дианы супруги Кассемы.

Письма планируют продать за 90 тысяч фунтов стерлингов. Средства с реализации посланий намерены направить в благотворительные организации, которые поддерживала принцесса.

Ранее на торгах аукционного дома Sotheby's было продано платье принцессы Дианы. В нем леди Ди запечатлена на снимках для журнала Vanity Fair и на королевском портрете. За наряд из бархатной ткани выручили 605 тысяч долларов.



Платье принцессы Дианы продали за 605 тысяч долларов

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