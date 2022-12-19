Открытка от отца Мэрилин Монро ушла с молотка за 31 тысячу долларов

Фото: twitter.com/JuliensAuctions

Открытка от отца Мэрилин Монро Чарльза Стэнли Гиффорда ушла с молотка за 31 тысячу долларов, сообщает People.

Поздравительную открытку – одну из самых личных вещей Мэрилин Монро – продали на аукционах Julien's Auctions и TCM Present в Беверли-Хиллз в прошедшие выходные. По сообщению аукционного дома, открытка была единственным известным материальным доказательством связи между Гиффордом и Монро.

"Продано за 31 250 долларов", – отметил аукционный дом в своем аккаунте в Twitter.

В People добавили, что в начале 2022 года был проведен анализ ДНК, который доказал, что Чарльз Стэнли Гиффорд был биологическим отцом Мэрилин Монро. Об отношениях между отцом и известной дочерью будет рассказано в документальном фильме "Мэрилин, ее последний секрет".

Ранее сообщалось, что фотопортрет Жоржа Дантеса, сделанный французским фотографом Андре-Адольф-Эжен Дисдери, был продан на аукционе за 340 тысяч рублей. Фотокарточка была выполнена в Париже спустя 28 лет после роковой дуэли с Александром Пушкиным, в 1865 году.

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