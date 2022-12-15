Фотопортрет Жоржа Дантеса ушел с молотка за 340 тысяч рублей

Фото: litfund.ru

Фотопортрет Жоржа Дантеса, сделанный французским фотографом Андре-Адольф-Эжен Дисдери, был продан на аукционе за 340 тысяч рублей, сообщает пресс-служба "ЛитФонда".

"Самым дорогим стал фотопортрет Жоржа Дантеса, выполненный в Париже спустя 28 лет после роковой дуэли с Александром Пушкиным, в 1865 году. Автор снимка – прославившийся изобретением визитных карточек", – отметили в аукционном доме.

Кроме снимка Дантеса, на аукционе была продана фотография 1928 года "Инсценировка "Октябрята" в исполнении ударной группы "Синей блузы" за 240 тысяч рублей. Снимок 1927 года "Московского театра современной буффонады (Т. С. Б.)" – "Эксцентрический танец" в исполнении Н. И. Бейнар – актрисы эстрадно-водевильной группы "Синяя блуза" и фотомакет труппы "Синяя блуза" для обложки одноименного журнала были проданы за 120 тысяч рублей.

В пресс-службе добавили, что особое внимание участников аукциона привлек снимок с использованием фотомонтажа "Базовая группа "Синей Блузы" в постановке "Моряки", которая при начальной цене 18 тысяч рублей покинула торги за 90 тысяч. Отмечаются и винтажные лоты, проданные на торгах. Фотография начала XX века "Детские забавы" мастера пикториализма Николая Андереева продана за 110 тысяч рублей. Портрет в образе Владислава Мамышева-Монро, который создал Валерий Кацуба, ушел с молотка за 55 тысяч рублей.

Организаторы рассказали, что снимок аристократов Феликса и Ирины Юсуповых продали за 16 тысяч рублей. На обратной стороне снимка указан штамп информационного агентства. Фотопортрет Константина Станиславского и портрет Владимира Ивановича Немировича-Данченко ушли на аукционе за 18 тысяч рублей. По словам организаторов, один из самых известных снимков советского фотографа Анатолия Болдина "Ритм труда" был продан за 17 тысяч рублей.

В "ЛитФонде" добавили, что любительский снимок 1961 года, в авторском оформлении на паспарту был продан за 11 тысяч рублей при начальной ставке в 2 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что архив документов времен Второй мировой войны, в который входят фотографии, письма и временное водительское удостоверение будущей королевы Великобритании Елизаветы II, были проданы на аукционе Reeman Dansie более чем за 7,8 тысячи долларов США. Отмечается, что всего у Елизаветы II было два водительских удостоверения.

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