Коллекцию книг русских футуристов представят на аукционе за 30 млн рублей

Фото: litfund.ru

Комплект редких книг "Век русского футуризма" представят на аукционе в четверг, 1 декабря, с начальной стоимостью в 30 миллионов рублей. Об этом информирует сайт аукционного дома "Литфонд".

"Полная коллекция заявлена на торги по стартовой ставке 30 000 000 рублей", – говорится в сообщении.

Комплект состоит из 74 книг. Речь идет о футуристических изданиях Велимира Хлебникова и Алексея Крученых, русских супрематистов и конструктивистов Казимира Малевича и Александра Родченко.

Также в комплект вошел сборник "Пощечина общественному вкусу" в обложке из рогожи. Интерес коллекционеров может вызвать один из малочисленных экземпляров книги "Помада", раскрашенный вручную Михаилом Ларионовым. Также будет представлено экспериментальное издание "Танго с коровами", отпечатанное на обоях, и много других произведений.

В коллекции можно найти первую публикацию "Черного квадрата" Малевича в книге "О новых системах в искусстве". Также среди футуристического искусства представлено оригинальное издание Алексея Крученых "Заумь".

Помимо этого, на торгах участники смогут сразиться за две клинописные таблички Древнего Вавилона и Шумер.

Ранее сообщалось, что на лондонских торгах будет представлено платье англо-американской актрисы Элизабет Тейлор. Именно в нем артистка получила свой первый "Оскар" за фильм "Баттерфилд, 8". Лот будет стартовать по цене в 72,5 тысячи долларов.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!