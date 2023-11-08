Модельер принцессы Дианы представил на аукционе пятерку ее известных платьев

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Любимый модельер леди Дианы Жак Азагури представил на аукционе в Англии пять самых известных платьев принцессы Уэльской. Об этом пишет издание The Times.

Однако платья являются не оригиналами, а дубликатами, которые мастер делал одновременно и оставлял себе. Так, на торгах выставили красное одеяние, в котором леди Диана появилась в Музее коллекции американского мецената Пегги Гуггенхайм в Венеции, черное, в котором она присутствовала на концерте по случаю юбилея Британской галереи Тейт, а также бледно-голубое, в котором она в последний раз показалась на публике.

Вместе с одним из нарядов идет благодарственное письмо Дианы, которое она адресовала Азагури.

"Я очень рада, что мне в день рождения подарили такое красивое платье. Спасибо вам за то, что вы сделали этот день особенным", – говорится в тексте.

По словам модельера, "визиты принцессы были очень непринужденными, ей нравилось здесь болтать с девчонками". Азагури уточнил, что леди Диана не просила его создать какое-либо конкретное платье. Она знала, считает модельер, что может прийти и найти что-то особенное для себя.

Аукцион пройдет 7 декабря в деревне Ланнер в юго-западном английском графстве Корнуолл.

Ранее стало известно, что крупнейший голубой бриллиант Bleu Royal, который когда-либо был выставлен на торгах, продали за почти 44 миллиона долларов в Женеве. Его масса составляет 17,61 карата. Бриллиант в течение 50 лет был экспонатом частной коллекции.

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