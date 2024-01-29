Автографы художника Рериха представят на аукционе суммарно за 250 тыс рублей

Фото: ТАСС/EPA/YURI KOCHETKOV

Автографы русского художника Николая Рериха представят на дистанционном аукционе 1 февраля за 250 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аукционного дома "Литфонд".

"Литфонд" выставит на аукцион в Екатеринбурге автографы Николая Рериха. Предстоящий онлайн-аукцион пройдет 1 февраля на платформе Bidspirit в 19:00 по московскому времени и в 21:00 по времени Екатеринбурга", – следует из сообщения.

Автограф Рериха расположен на литографии с картины его младшего сына Святослава Рериха "Портрет Н. К. Рериха" со священным ларцом за 180 тысяч рублей. Работа была создана в Нью-Йорке в конце 1920-х годов с помощью хромолитографии. Ее выпустили по инициативе Нью-Йоркского музея Николая Рериха.

Снизу изображения находится собственноручный автограф: An come Serge Fleury – amitir cordiale. Paris. 9.X.1930 (Графу Сержу Флери – сердечному другу. Париж. 9.X.1930. – Прим. ред.).

В пресс-службе добавили, что на торги выставят машинописное письмо-сертификат Рериха с его подписью (Индия, Наггар, 1933 г.) за 70 тысяч рублей. Слева вверху находится тисненный герб Рерихов и содержится текст на английском языке.

Деятель искусства родился 9 октября 1874 года в Петербурге. За весь свой творческий путь он написал свыше семи тысяч работ, среди которых картины, мозаика, фрески, наброски и эскизы декораций. Рерих основал международные культурные движения "Мир через культуру" и "Знамя Мира", являлся академиком Императорской Академии художеств.

Художник также осуществлял деятельность как сценограф "Русских сезонов", активно участвовал в проектах по защите и возрождению русской старины.

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