Расписанные Виктором Цоем кеды выставили на торги за 400 тыс рублей

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На аукционе представили расписанные рок-музыкантом Виктором Цоем кеды со стартовой ценой 400 тысяч рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на компанию "Филателистическая студия Игоря Пугачева", представляющую лот для торгов.

"Эти кеды выставили на продажу мои клиенты, друзья Виктора Цоя, для которых он и расписал эти кеды. Они известные люди, поэтому имен публично я назвать не могу", – отметил основатель компании Игорь Пугачев.

Он уточнил, что подтвердить подлинность обуви может любой эксперт на выбор покупателя.

В описании лота указывается, что кеды были расписаны Цоем в 1988 году во время встречи с одним из основателей группы "Агата Кристи" Александром Козловым.

У фронтмена "Группы крови" не было своей мастерской, в связи с чем большинство работ создавалось им у его друзей-художников на случайно попавшихся под руки кусках бумаги, картона и так далее. Торги состоятся 10 февраля в дистанционном формате.

Ранее стало известно, что принадлежащий экс-премьеру Великобритании Уинстону Черчиллю зубной протез продали на аукционе за 18 тысяч фунтов, или 22,7 тысячи долларов. Итоговая сумма, которую отдали за лот, превысила изначальную оценку более чем вдвое. Черчилль использовал эту вставную челюсть в том числе 4 июня 1940 года, когда произносил знаменитую речь "Мы будем сражаться на пляжах".

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