Свитер Чендлера и диван из сериала "Друзья" будут проданы на аукционе

Фото: кадр из сериала "Друзья"; режиссеры – Гари Хэлворсон, Майкл Лембек, Кевин Брайт; производство - Bright/Kauffman/Crane Productions

Реквизит со съемок американского сериала "Друзья" будет продан на аукционе, который состоится в Лос-Анджелесе 23 сентября 2024 года. Он будет приурочен к 30-летию проекта, а его организаторами станут кинокомпания Warner Bros. Television и аукционный дом Julien's, передает РБК Life.

На торги планируется выставить десятки предметов со съемочной площадки. Купить также можно будет копии тех вещей, которые появлялись в сериале.

Среди прочего в списке лотов указана полноразмерная копия студийного дивана из Центральной кофейни, на которой компания героев сериала проводила много времени во всех десяти сезонах.

Вместе с тем поклонникам представится возможность приобрести свитер Чендлера Бинга, роль которого исполнил Мэттью Перри. Герой носил этот серый свитер в 10-й серии 7-го сезона, которая получила название "Эпизод с праздничным броненосцем". Будучи в нем, актер стоял в кофейне, где Кортни Кокс, игравшая Монику, сообщила его герою, что не планирует менять фамилию на Бинг.

Также лотами станут серый свитер Рейчел, джинсовое пальто Фиби, фиолетовая рубашка и желтый галстук Гантера и предметы интерьера квартир персонажей, в частности Росса и Моники. Кроме того, на продажу будут выставлены знаменитый кубок Геллеров и поздравительная речь Джо, которую он читал на свадьбе Моники и Чендлера. Собственник каждого лота аукциона получит сертификат подлинности от киностудии.

В мае на аукционе Julien's Auctions продали гитару британского музыканта Джона Леннона из фильма "На помощь!". За нее заплатили 2,85 миллиона долларов. Таким образом, инструмент стал пятым в мире по аукционной стоимости.