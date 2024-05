Гитару Леннона из фильма "На помощь!" продали на аукционе за 2,85 млн долларов

Фото: juliensauctions.com

Гитару британского музыканта Джона Леннона из фильма "На помощь!" продали на аукционе Julien's Auctions за 2,85 миллиона долларов. Она стала пятой в мире по аукционной стоимости, сообщается в пресс-релизе на сайте аукционного дома.

По его данным, Леннон и певец Джордж Харрисон использовали 12-струнную гитару во время работы над альбомом Help!, музыка из которого использовалась в одноименной киноленте и Rubber Soul. Инструмент можно услышать в таких песнях, как Girl, I’ve Just Seen a Face, It’s Only Love, Help!, Norwegian Wood (This Bird Has Flown).

Композицию You’ve Got to Hide Your Love Away Леннон исполнял в фильме "На помощь!", играя именно на этой гитаре. Участник The Beatles в 1965 году подарил инструмент шотландскому гитаристу, певцу Гордону Уоллеру, тот отдал его менеджеру, который почти 50 лет хранил его дома.

Аукционный дом работал с экспертом по творчеству The Beatles Энди Бэбьюком. Подлинность гитары установили по многочисленным фотографиям и кадрам из фильма, которые позволили выявить совпадение характерных деталей. Таким образом, инструмент стал самым дорогим из принадлежавших когда-то участникам The Beatles.

До этого кожаную черно-белую куртку Майкла Джексона из рекламы Pepsi продали на торгах лондонского дома Propstore Auction за более чем 305 000 долларов. В ходе торгов также продали и другие вещи, принадлежащие музыкантам прошлого века.