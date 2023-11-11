Кожаную куртку Майкла Джексона из 80-х продали на торгах за 305 тыс долларов

Фото: AP Photo/Aaron Lambert

Кожаную черно-белую куртку Майкла Джексона из рекламы Pepsi, которую показывали в 80-е годы XX века, продали на торгах лондонского дома Propstore Auction за более чем 305 тысяч долларов. Об этом аукционный дом написал в соцсети Х.

"Кожаная куртка Майкла Джексона из Pepsi Commercial, соответствующая фотографии, продана за ошеломляющую сумму в 250 тысяч фунтов стерлингов (около 305,5 тысячи долларов. – Прим. ред.)", – говорится в сообщении.

По данным Propstore Auction, в ходе торгов были проданы и другие вещи, принадлежащие музыкантам прошлого века. Например, сет-лист одного из концертов рок-группы Nirvana ушел с молотка за более чем 15 тысяч долларов. Кроме того, более чем за 20 тысяч долларов продали рукописный текст песни Wonderwall британской рок-группы Oasis.

Ранее стало известно, что картину Поля Сезанна "Горшок имбиря и фрукты на столе", написанную в 1890–1893 годах, продали на аукционе в Нью-Йорке за 38,9 миллиона долларов. Полотно последний раз выставляли на торги в 1993 году, она меняла владельца почти 50 лет назад.

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