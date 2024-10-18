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18 октября, 16:26

Технологии

Аукцион Sotheby’s впервые выставит картину, созданную человекоподобным роботом

Фото: ai-darobot.com

Аукционный дом Sotheby’s впервые выставит картину, которая была создана человекоподобным роботом, говорится на сайте компании.

Речь идет о портрете английского математика Алана Тьюринга. Ранее он был представлен на саммите ООН, посвященном искусственному интеллекту. Название картины – "Бог ИИ", ее создателем выступает робот Ai-Da, который был собран в 2019 году. Отмечается, что Ai-Da назвали в честь английской ученой Ады Лавлейс.

Стоимость "Бога ИИ" будет варьироваться от 120 до 180 тысяч долларов, а ее продажа состоится в конце этого месяца в рамках онлайн-аукциона "Цифровое искусство".

"Своей работой над портретом Алана Тьюринга я отдаю дань уважения его достижениям и вкладу в развитие информатики и ИИ. Мое произведение… соответствует принятым ООН принципам ответственного использования ИИ – и за это же выступал Алан Тьюринг", – рассказала Ai-Da в интервью изданию Independent.

Ранее искусственный интеллект смог закончить Десятую симфонию Людвига ван Бетховена, использовав для этого сохранившиеся наброски и черновики композитора. Над созданием нейросети, получившей название BeethovANN 10.1, трудился программист и исследователь из Федеральной политехнической школы Лозанны Флориан Коломбо. Именно она и помогла закончить недописанное произведение, а дирижер Гийом Берни внес некоторые гармонические правки, после чего симфонию исполнил оркестр Nexus.

Художники использовали нейросеть для анимации картины "Тройка" Александра Дейнеки

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