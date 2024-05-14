Автор талисмана Московского велофестиваля рассказала, что его нарисовала нейросеть

Фото: телеграм-канал "Город Москва"

Эскиз нового талисмана Московского велофестиваля в виде медведя был создан нейросетью. Об этом рассказала автор рисунка Мария, передает "Газета.ру".

На эскизе медведь изображен в шарфе на велосипеде без цепи и с колесами разного размера, не держась в седле. По словам Марии, в рисунке нет полной детализации. К тому же автор не видит в этом необходимости, так как "люди голосуют за настроение".

"У организаторов в правилах не было запрета на использование нейросетей, и в принципе не уточнялось, в какой технике должна быть выполнена картина", – подчеркнула Мария.

Автор рисунка отметила, что медведь получился очень душевным, а картина в акварельном стиле – светлой и позитивной. Мария объяснила отсутствие цепи тем, что медведь – все еще новичок, но уже хочет покататься на велосипеде. При этом персонаж "точно знает", что на фестивале будут работать веломастерские, которые помогут ему с ремонтом, уверена Мария.

"Мне самой интересно, как именно будет выглядеть талисман непосредственно в стартовом городке. Думаю, будет аниматор в костюме медведя и, наверно, его костюм не будет сшит один в один с моей картины", – сказала она.

По ее словам, она была удивлена и обрадовалась, когда узнала о победе своего рисунка. По ее мнению, этому мог способствовать позитивный образ персонажа, похожий на старые советские мультфильмы.

Медведь-батюшка стал талисманом Московского велофестиваля. Его выбрали из 13 эскизов в проекте "Активный гражданин". Всего в голосовании приняли участие более 200 тысяч москвичей. За медведя отдали свои голоса 26% респондентов.

Московский велофестиваль состоится 18 мая. Заммэра Максим Ликсутов рассказывал, что маршрут мероприятия традиционно пройдет по Садовому кольцу, так как оно является одним из самых популярных и любимых маршрутов у москвичей.