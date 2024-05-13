"Активные граждане" выбрали новый талисман Московского велофестиваля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В проекте "Активный гражданин" завершилось голосование, в котором можно было выбрать талисман Московского велофестиваля. Так, им стал медведь-батюшка. Об этом сообщили в столичном департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, передает портал mos.ru.

По итогам голосования, медведя выбрали 26% респондентов. Автора, нарисовавшего победивший эскиз, наградят 18 мая.

Всего в опросе приняли участие 200 тысяч москвичей, которым в финале конкурса было представлено 13 эскизов. Новый талисман будет провожать участников велофестиваля на старте и приветствовать на финише.

Московский велофестиваль состоится 18 мая. По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, мероприятие традиционно пройдет по Садовому кольцу, так как оно является одним из самых популярных и любимых маршрутов у москвичей. Вице-мэр добавил, что такие заезды в городе проводят с целью показать велосипедистов как полноправных участников дорожного движения.