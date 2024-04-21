Адреса крытых велопарковок добавили на карту Единого транспортного портала

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры

Найти крытые велопарковки в Москве теперь можно на карте Единого транспортного портала. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Парковки принимают транспорт круглый год. Оставить велосипед под наблюдением можно по персонализированной карте "Тройка".

"Мы устанавливаем бесплатные крытые парковки для самокатов и велосипедов возле крупных транспортных узлов. На каждой из них – более 50 мест, ведется круглосуточное видеонаблюдение", – цитируют Ликсутова в телеграм-канале столичного Дептранса.

Более того, москвичи могут самостоятельно предложить места для открытия парковок для велосипедов и самокатов. Заполнить соответствующую заявку можно на сайте.

13 апреля в Москве заработали 10 крытых парковок для велосипедов. Они располагаются возле станций метро "Филатов Луг", "Первомайская", "Царицыно", "Пражская", "Бибирево", "Киевская", "Некрасовка" и других. До 1 июня доступ по "Тройке" подключат на всех парковках.

